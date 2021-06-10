Рост финансового благосостояния России за последние годы превысил среднемировые показатели

Темпы роста финансового благосостояния России в 2019-2020 годах опережают Восточную Европу, а также среднемировые показатели. Об этом свидетельствуют данные в отчете The Boston Consulting Group (BCG).

BCG опубликовала отчет "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу", где говорится, что даже несмотря на пандемию коронавируса финансовая сфера, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились.

- Финактивы России в период с 2015 по 2020 год росли на 11,3% в год. Тем самым они достигли отметки в 1,6 триллиона долларов. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 годах свидетельствуют о том, что страна опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно, - говорится в отчете BCG.