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В мире10 июня 2021 3:16

Компания-производитель мяса JBS заплатила хакерам выкуп в 11 миллионов долларов

Руководство JBS призналось, что платить злоумышленником было "очень больно"
Источник:kp.ru
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Руководство крупнейшей мире компании JBS, которая специализируется на переработке пищевых продуктов, в том числе на производстве мяса, заплатило хакерам 11 миллионов долларов.

Ранее злоумышленники атаковали системы корпорации. Для атак мошенники применяли вирусы-вымогатели. Об этом сообщил руководитель американского подразделения компании Андре Ногейра в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

- Было очень болезненно платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам, - приводит издание его слова.