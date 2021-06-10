Компания-производитель мяса JBS заплатила хакерам выкуп в 11 миллионов долларов

Руководство крупнейшей мире компании JBS, которая специализируется на переработке пищевых продуктов, в том числе на производстве мяса, заплатило хакерам 11 миллионов долларов.

Ранее злоумышленники атаковали системы корпорации. Для атак мошенники применяли вирусы-вымогатели. Об этом сообщил руководитель американского подразделения компании Андре Ногейра в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

- Было очень болезненно платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам, - приводит издание его слова.