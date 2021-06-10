В Европарламенте выступили за расширение санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент призывает Совет Европейского союза (ЕС) ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска, в том числе и в отношении госкомпаний. Об этом говорится в проекте резолюции на сайте Европарламента.

- Призываем Совет ЕС расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair, - говорится в документе.

В частности речь идет о необходимости как можно скорее привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий лиц, "причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека", судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров. При этом в резолюции говорится о введение санкции против журналиста Марата Маркова, который ранее брал интервью у задержанного Протасевича.

Как писал сайт kp.ru, 23 мая 2021 года самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. После посадки был задержан находившийся в самолете создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе. Протасевича вместе с подругой-россиянкой, которая была редактором его канала, задержали.