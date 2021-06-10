Вильфанд предупредил об аномальном тепле и лесных пожарах в нескольких регионах России

Гидрометцентре пообещали аномальное тепло и лесные пожары в некоторых регионах России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномального тепла и рисках возникновения лесных пожаров в некоторых регионах России.

По словам синоптика, уже в ближайшие дни на севере европейской части страны прогнозируется температура воздуха выше нормы на 6-8 градусов. Это может к пожарам в лесной местности в Северо-Западном федеральном округе. Также повышенная пожарная опасность ожидает Ярославскую, Астраханскую, Оренбургскую области, республиках Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Башкортостан.

- На севере европейской части России температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Я имею в виду Питер, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области, юг Коми, - сказал метеоролог ТАСС

Ранее климатологи предупредили россиян об аномальной жаре этим летом. По данным специалистов, высокие температуры в некоторых регионах России приведут к массовым лесным пожарам. Специалисты связывают это с тем, что леса "не могут быстро перестроиться" к 30-градусной жаре.