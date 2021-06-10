МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии россиянина Клюшина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России в настоящее время занимается ситуацией с арестом в Швейцарии россиянина по запросу Соединённых Штатов. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

- Российское дипведомство уже этим несколько месяцев занимается этой ситуацией. Посольство России активно вовлечено в защиту прав российского гражданина, как, собственно говоря, делают всегда российские заграничные учреждения и естественно центр, - сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщал сайт kp.ru, вчера на территории Швейцарии по запросу американской стороны был арестован россиянин Владислав Клюшин. Его обвиняют в финансовых махинациях, в частности торговле активами с доступом к конфиденциальной информации. Объем махинаций оценивают в десятки миллионов долларов.