Тихоокеанский флот России начал крупнейшие за последнее время учения Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Масштабные учения Тихоокеанского флота начались в центральной части Тихого океана. Об этом в четверг, 10 июня, сообщило российское министерство обороны.

- Корабельные тактические группы флота совершили переход протяженностью около четырех тысяч километров из пунктов базирования и произвели развертывание группировки в Тихом океане для выполнения учебных задач, - говорится в сообщении.

К крупнейшим за последнее время учениям привлечено 20 надводных боевых кораблей, подлодки и суда обеспечения, в том числе ракетный крейсер «Варяг», противолодочное судно «Адмирал Пантелеев» и фрегат «Маршал Шапошников».

Кроме того, в учениях действовали примерно 20 летательных аппаратов: противолодочные самолеты Ту-142М3, истребители МиГ-31БМ и другие воздушные военные суда российских военно-космических сил.

Общее руководство учениями осуществляется командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцом.