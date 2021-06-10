Мурашко напомнил о необходимости соблюдения масочного режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране связан, в том числе, с несоблюдением гражданами мер предосторожности. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что в первую очередь граждане должны помнить, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания коронавирусом.

«Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования», - отметил министр, отвечая на вопрос о причинах подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 11 699 новых случая заражения коронавирусом, из них 5 245 зарегистрировали в Москве. Таким образом, по состоянию на четверг, 10 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 167 949 человек. Как писал сайт kp.ru, в столице заявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток.