Президент Чехии назвал непродуктивными попытки оттолкнуть Россию от Европы Фото: REUTERS

Попытки оттолкнуть Россию от Европы являются непродуктивными. Об этом в четверг, 10 июня, заявил чешский президент Милош Земан по итогам состоявшейся в Вене встречи с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом.

- Очень ценю вашу взвешенную позицию по отношению к российской стороне и к тому, что мы сегодня обсудили. Никто из нас не хочет возрождения духа холодной войны. Полностью соглашусь с вашим мнением о том, что Российская Федерация является частью Европы. Непродуктивно отталкивать Россию от Европы, мешая двусторонним переговорам, - сказал Милош Земан.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность диалога России с Европейских союзом для обеспечения стабильности в мире. По словам французского лидера, страны ЕС должны сохранять существующие каналы связи с российской стороной и находить новые.