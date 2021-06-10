МИД РФ и Белоруссии обсудят ситуацию с задержанием россиянки Сапеги

МИД РФ и Белоруссии обсудят ситуацию с задержанием россиянки Софии Сапеги Фото: REUTERS

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудят ситуацию с задержанием россиянки Софии Сапеги в минском аэропорту. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Белорусский министр посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом, в рамках которого запланированы переговоры с Лавровым об актуальных вопросах двухстороннего сотрудничества и международной повестке. В частности, министры обсудят ситуацию с задержанием Сапеги в аэропорту Минска.

- Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня, — сообщила Захарова.

Ранее София Сапега написала родственникам первое письмо из места заключения. В тексте письма, датированного 3 июня 2021 года, Софья делится, как ей страшно из-за незащищенной диссертации. Также Сапега признается, что научилась определять время без часов и как сложно ей оценивать состояние кожи без зеркала.