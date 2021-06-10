АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные курорты для россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская Ассоциация туроператоров направила письмо главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма. Об этом в четверг, 10 июня, говорится на официальном сайте АТОР.

В обращении туроператоров говорится, что открытие массовых зарубежных направлений снизит социальную напряженность, предоставив жителям России возможность уехать в запланированные путешествия. Туристические операторы смогут снизить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам и избежать конфликтов с потребителями.

- Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис уже разрешили россиянам въезжать на свою территорию. Показатели заболеваемости в этих государствах не превышают уровень, который Роспотребнадзор установил для признания страны безопасной для туристов, - говорится в письме.

Представители АТОР отметили также, что возобновление авиационного сообщения в зарубежные курорты и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных туристов из РФ позволит увеличить темпы вакцинации в нашем государстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские авиакомпании ожидают возобновления авиационного сообщения с курортами Египта в начале июля текущего года.