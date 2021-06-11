Американцы спрогнозировали итог саммита Россия – США: «Путин порвет Байдена на части»

Байден будет выставлен на саммите с Путиным посмешищем, считают в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит президентов России и США обернется фиаско для американского лидера, считают читатели журнала The Wall Street Journal.

Газета опубликовала статью младшего сенатора от штата Огайо Роба Портмана, в которой изложил, как Джо Байден должен действовать на встрече с Владимиром Путиным. По мнению конгрессмена, президент США в разговоре с российским лидером должен отстаивать «жесткую позицию в вопросе защиты свободы, демократии и прав человека», передает ИноСМИ. В частности, он посоветовал Байдену поднять вопрос о посадке самолета Ryanair в Минске, настаивать на немедленном освобождении блогера Романа Протасевича, выразить поддержку экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также заставить Россию отказаться «от незаконного наращивании военного присутствия в Крыму и Донбассе».

«У Путина достаточно влияния для того, чтобы осудить действия Лукашенко и вывести всех российских военных из Белоруссии…Россия заинтересована в том, чтобы положение Украины оставалось тяжелым, поэтому Путин будет следовать этому курсу, пока Америка и ее союзники не встанут на защиту Украины», – написал Портман.

В комментариях усомнились в способности Байдена повлиять на политику Москвы. Некоторые читатели заявили, что США «больше не в силах служить делу демократии в мире».

«Мы больше не можем читать кому-либо в мире проповеди о значении «свободных и честных выборов» и больше не можем критиковать диктаторов за то, что они лишают своих граждан их прав и свобод. И мы не сможем этого делать еще минимум десять лет. На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах…Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – считает пользователь под ником William Gianopulos.

«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Вряд ли что-то могло обрадовать Путина сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона – 39 секунд и нокаут», – высказалась Jeffrey Ihnen.

«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – написал комментатор с ником Marjoy Smith.

«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки, если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – ответил ему Robert Hutchings.

Как ранее сообщалось, российский и американский лидеры намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома хочет также поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действиях.

Сайт kp.ru писал, что саммит президентов пройдет 16 июня в вилле Ла Гранж в Женеве.