Швейцария закрывает часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Швейцарии приняло решение временно ограничить использование воздушного пространства в связи с проведением встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня.

«На заседании 11 июня Федеральный совет одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента Байдена и президента Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве», - говорится в сообщении швейцарского правительства.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что встреча Байдена и Путина состоится в знаменитой вилле Ла Гранж, которая расположена посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Напомним, ранее сообщалось, что американский и российский лидеры намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома хочет также поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при «агрессивных действиях».