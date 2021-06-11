Германия заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня Фото: REUTERS

Североатлантический альянс в целом открыта для вступления новых членов в альянс, однако вопрос о присоединении Украины на сегодняшний день не стоит на повестке. Об этом сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - сказала представитель немецкого кабмина.

НАТО в ходе саммита в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», но отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении незаложной в НАТО надо решать немедленно. Как писал сайт kp.ru, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, для того, чтобы стать членом организации у Киева «есть все необходимые инструменты», однако пока речь идет лишь о движении украинской стороны в «сторону готовности к членству в будущем».