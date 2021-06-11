Население стран НАТО стало хуже относиться к России и Китаю Фото: REUTERS

Жители стран НАТО стали хуже относиться к России и Китаю, свидетельствуют данные опроса, заказанного Североатлантическим альянсом.

Негатив к России испытывает 41% опрошенных, при этом 40% из них заявили, что их мнение о стране ухудшилось за последний год. Положительно относятся к России 18% респондентов, сообщается на сайте НАТО.

Что касается Китая, то здесь о своем плохом отношении к Поднебесной сообщил 41% опрошенных, при этом 47% из них стали хуже относиться к КНР в течение последнего года. Кроме того, 67% обеспокоены усиливающимся влиянием Пекина на мировой арене.

Как показал опрос, 45% жителей стран НАТО полагают, что дружба с Соединенными Штатами укрепляет безопасность их государства, 55% высказались за более тесное сотрудничество Европы и Северной Америки. Также 70% респондентов считают, что нынешние оборонные расходы военно-политического блока достаточны, 29% опрошенных выступили за их увеличение. Опрос проводился в 30 странах Североатлантического альянса, уточняется в сообщении.

Ранее российское министерство иностранных дел оценило заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга про созыв Совета Россия-НАТО. Российская сторона не уходит от диалога, но альянс не воспринимает предложения РФ по деэскалации, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Сайт kp.ru писал, как США и их союзники по НАТО планируют сокрушить Россию в случае войны.