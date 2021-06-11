Песков: Путин поедет в Женеву из-за "плохих отношений" между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в беседе с CNN, что Владимир Путин поедет в Женеву не только для встречи с президентом США Джо Байденом, а потому, что "плохое состояние отношений" между США и Россией требует отдельного обсуждения на саммите.

Представитель Кремля также добавил, что глава государства готов принять участие в совместной пресс-конференции или провести одну из своих пресс-конференций в Женеве.

Напомним, встреча Путина с Байденом состоится 16 июня 2021 года в Женеве. До этого российский президент заявлял, что не ожидает значительного прорыва в отношениях РФ И США после встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Глава государства рассказал, что рассчитывает на позитивный результат переговоров, чтобы сделать возможной нормализацию отношений между двумя странами. Он также добавил, что стороны планируют обсудить двусторонние отношения и попытаются найти пути их урегулирования.