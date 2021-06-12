Греция открыла въезд для туристов, привитых «Спутником V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция одобрила въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом журналистам на брифинге сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.

Она рассказала об условиях въезда в страну. Так, туристы могут приехать в Грецию при условии если они предоставляют предоставляют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, либо свидетельство о прививке, либо свидетельство о недавно перенесённой инфекции.

"В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics", - сказала Папаевангелу.

Напомним, что с 14 мая в Греции отменены ограничения на въезд иностранных туристов. В Министерстве туризма страны пообещали им безопасный и комфортный отдых. Также правительство Греции отменило большинство ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на это российские граждане пока не могут отправиться в Грецию из-за приостановки регулярных и чартерных рейсов в страну. Полеты совершаются частично. "Аэрофлот" и Aegean выполняют рейсы раз в неделю.