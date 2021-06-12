Путин назвал Байдена карьерным политиком. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал в интервью NBC американского лидера Джо Байдена карьерным политиком. Глава России считает, что у него вряд ли будут импульсивные решения. Путин отметил, что Байден всю жизнь провел в политике.

«Это другой человек, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США», - сказал российский лидер, сравнив Джо Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые по его мнению сильно отличаются друг от друга.

Что касается Байдена, Владимир Путин сказал, что нынешний обитатель Белого дома «радикально отличается от Трампа.

Владимир Путин также отметил, что скандальное интервью президента США Джо Байдена, где он называет российского лидера "убийцей", его сильно не обеспокоило.