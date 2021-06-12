Словакия не планирует закупать новые партии вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Словакия, получившая 1 марта российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и начавшая применение препарата 7 июня, не планирует закупать очередные партии вакцины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Корчок.

«Мы не планируем новые закупки "Спутника V"», - приводит агентство TASR слова главы МИД Словакии, по словам которого, среди жителей республики проявился не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению российской вакциной.

Одновременно министр признал, что жители Словакии в целом теряют интерес к вакцинации от коронавируса, вне зависимости от того, какие препараты им предлагают. Он заявил, что правительству необходимо активизировать кампанию по вакцинации и стимулировать людей, чтобы те делали прививки, «так как это путь к свободе» передвижения.

Напомним, накануне министерство иностранных дел Словакии рекомендовал властям республики признать справки о получении прививок вакциной «Спутником V», которые иностранные граждане представят при въезде в республику.