Опрос: россияне назвали артистов и врачей самыми красивыми

Россияне назвали артистов и врачей самыми красивыми Фото: Александр ГЛУЗ

Наиболее привлекательными внешне россияне считают артистов, врачей и спортсменов. Такие данные показал опрос сервиса «Работа.ру».

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование, около 34% респондентов назвали самыми красивыми людьми артистов, четверть высказались за внешнюю привлекательность врачей, и чуть меньше (23%) опрошенных выделили спортсменов. В пятерку также попали летчики и учителя, которых назвали 19% и 16% граждан, соответственно.

Отмечается, что рейтинги мужчин и женщин заметно отличаются. В частности, почти четверть женщин (24%) высказались за летчиков, и поставили их по красоте на второе место, в то время как среди мужчин это специальность выделило только 14% респондентов. Мужчины более привлекательными считают учителей (19%). Кроме того, у женщин в рейтинг привлекательности также вошли дипломаты (17%).

Напомним, ранее сайт kp.ru писал про опрос, который показал, что для финансовой независимости россиянам нужна зарплата 74,9 тысячи рублей. А финансово независимыми себя считают почти две трети граждан.