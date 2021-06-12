Владимир Путин поздравил граждан с Днем России

Путин поздравил граждан с Днем России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 12 июня, российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с Днём России в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год.

По его словам, этот праздник знаменует не только современное развитие страны, но и весь ее «многовековый непрерывный путь», величие ее истории, свершений, а также побед и достижений». Российский лидер также обратил внимание на богатейшее наследие России, которое создавалось многими поколениями предков.

«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности», - сказал глава государства, отметив, что эти ценности и сегодня имеют колоссальное значение для того, чтобы двигаться вперед.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил российских граждан с Днем России, подтвердив приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой. Свои поздравления также направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув уникальность истории страны и ее бесценное культурное наследие. А лидер КНДР Ким Чен Ын в своем поздравлении отметил стремление развивать двусторонние отношения.