Закон о начислении пенсий исключительно на карты "Мир" вступит в силу 1 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, получающие пенсии и иные социальные выплаты через банковские организации, должны до 1 июля оформить карту «Мир», поскольку в этот день вступает в силу новый закон, который президент России Владимир Путин подписал еще в 2017 году.

Согласно новому закону, все пенсионеры и те, кто получает социальные выплаты от государства, должны оформить карту «Мир». Переходный период составлял три года и заканчивался 1 июля прошлого года, однако на фоне пандемии и обязательного режима самоизоляции для пожилых людей его несколько раз переносили, и 1 июля 2021 года стал последним сроком для оформления новой карты.

Как писал сайт kp.ru, сделать это довольно просто. Необходимо прийти в любой крупный банк для оформления карты «Мир». После выпуска карты нужно будет уведомить Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) о том, что поменялись реквизиты счета, на который нужно начислять пенсию. Если этого не сделать до 1 июля, то пенсия перестанет начисляться. При этом средства не сгорят, но получить их можно будет только при оформлении карты «Мир» и передачи новых реквизитов в ПФР.

«Заявление можно подать в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Если реквизиты счета остаются прежними, информировать ПФР о переходе не нужно», - уточнили в пресс-службе Пенсионн.