Замглавы департамента Минобрнауки РФ Коровин арестован на два месяца Фото: Андрей МИРЕЙКО

В субботу, 12 июня, Хорошевский суде Москвы арестовал на два месяца заместителя главы департамента управления делами Министерства образования и науки России Романа Коровина, которого ранее задержали по делу о крупном мошенничестве. Как сообщается, подозреваемый пробудет под стражей до середины августа.

«В отношении подозреваемого Коровина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до августа», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Хорошевского суда Москвы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 12 июня, стало известно о задержании чиновника. В суде сообщили, что Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору», и следствие ходатайствует об его аресте. При этом в пресс-службе министерства уточнили, что задержание не связано с его деятельностью в ведомстве.