В Москве закрываются детские игровые зоны и фуд-корты с 13 по 20 июня 2021

В Москве с 13 по 20 июня 2021 закрываются детские игровые зоны и фуд-корты Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 по 20 июня 2021 года приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов.

«С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях», – говорится на сайте Собянина.

Указ запрещает в указанные даты обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 организациям общественного питания, ночным клубам, караоке, боулинг-центрам.

Кроме того, в парках и на природных территориях закроются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные зоны. Таким образом, в столичных парках будут доступны только прогулки, отмечается в указе.

Напомним, 12 июня 2021 глава столицы подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.

Как писал kp.ru, также власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников с 13 по 20 июня 2021 года.