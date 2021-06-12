В России предупредили о возникновении «московских» штаммов COVID-19

В Москве, вероятно, уже имеются свои штаммы новой коронавирусной инфекции, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«В Москве могут быть свои, московские штаммы», – рассказал он в Кремле после церемонии вручения государственных премий за 2020 год.

По словам замдиректора центра, специалисты мониторят ситуацию по столице. Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил, что ему известно о возможном появлении «московских» штаммов COVID-19, эта тему он обсудил с медиками.

Напомним, 12 июня 2021 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.

Как писал kp.ru, также власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников с 13 по 20 июня 2021 года.