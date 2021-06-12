В Москве простились с Ларисой Шойгу, сестрой министра обороны России

В Москве простились с сестрой министра обороны РФ Ларисой Шойгу Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Москве прошла церемония прощания с сестрой министра обороны России Сергея Шойгу, депутатом Государственной думы Ларисой Шойгу.

Ее похоронили на Троекуровском кладбище. В церемонии прощания приняли участие председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и коллеги Шойгу, сообщается на сайте Госдумы.

«Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами», – сказал спикер Госдумы.

Как писал сайт kp.ru, Лариса Шойгу ушла из жизни 10 июня 2021 в возрасте 68 лет. Депутат долгое время боролась с тяжелой болезнью. В Государственной думе она занимала должность заместителя председателя Комитета по контролю и регламенту, работала в нижней палате с 2007 года.