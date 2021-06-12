Путин оценил зарплату Героя труда в 24 тысячи рублей: Маловато, честно говоря

Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин счел низкой зарплату Героя труда из Ростовской области Александра Бондаренко, работающему трактористом в ООО имени Кирова.

Глава государства поинтересовался заработком Бондаренко во время беседы в Кремле, где вручались государственные награды за 2020 год. Как сообщил Герой труда, средняя зарплата в колхозе – 24 тысячи рублей.

«Это маловато, честно говоря», – ответил Путин.

По словам тракториста, во время сезонных работ в его колхозе можно зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц. При этом он отметил, что зарплаты работникам хватает. Президент в свою очередь подчеркнул, что руководители агропромышленного сектора должны озаботиться вопросом повышения зарплат в отрасли.

Как писал сайт kp.ru, в феврале этого года сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловалась президенту на несоответствии размера заработной платы. Женщина уточнила, что получает всего 25 тысяч рублей вместо положенных после майских указов 80 тысяч. После жалобы Путину Минобрнауки решило проверить ситуацию с зарплатой ученого.