Меркель обсудила с Байденом «Северный поток – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом проект газопровода «Северный поток – 2». Об этом она рассказала журналистам в ходе саммита G7 в Великобритании.

По словам Меркель, лидеры двух стран посвятили данной теме короткий разговор, сойдясь во мнении, что Украина должна оставаться в будущем партнером в транзите природного газа. Как отметила канцлер ФРГ, Германия и США находятся на правильном пути.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Меркель лично отправится в США для разрешения спора по «Северному потоку – 2».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о планах Вашингтона сделать «все возможное», чтобы газопровод «Северный поток – 2» не удалось запустить. При этом американская сторона отметила, что опасается худших последствий - отравления отношений с Германией.