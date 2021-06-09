Последние новости на утро 9 июня 2021: Госсекретарь США назвал худшие последствия строительства "Северного потока-2" для Америки

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 9 июня 2021 года. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал худшие последствия строительства газопровода "Северный поток - 2" для Вашингтона. По его словам, самым плохим итогом были бы отравленные отношения с Германией. "Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод", - рассказал Блинкен. Также он добавил, что США намерены не допустить запуска "Северного потока - 2".

Правительство России допустило, что РФ в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире. В будущем страна либо удержит текущую позицию, либо позволит себе отказаться и стать вторым по величине экспортером ресурса.

В России у граждан появится возможность получать социальные выплаты от государства через портал "Госуслуги". На сайте для этого появится дополнительный сервис. Таким образом, россиянам не придется подавать отдельные заявления для получения мер соцподдержки.

В России пьяным гражданам хотят запретить гулять с животными по улице. Кабмин РФ уже поддержал законопроект. В нем также предлагается определить допустимую длину поводка для выгула питомцев и урегулировать количество домашних животных, число которых будет считаться допустимым для содержания в одной квартире.

В Рязани произошел страшный пожар в областной клинической больнице имени Н. А. Семашко. В результате ЧП погибли три человека, еще 11 граждан пострадали, девять человек удалось спасти из огня. СК региона завел уголовное дело.

Телефонные мошенники каждый месяц крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. При этом, обычно "средний чек" злоумышленников в случае успешной операции составляет около восьми тысяч рублей.

В ГИБДД поддержали предложение ввести ограничение скорости для водителей авто на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако в ведомстве отметили, что вводить ограничение следует в индивидуальном порядке для каждой улицы.

Почти 50 российских вузов попали в список лучших университетов мира по версии QS World University Rankings 2022 для поступления в следующем году. Среди них в лидерах от РФ оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (78-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (242 место) и Новосибирский государственный университет (246).