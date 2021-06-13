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Здоровье13 июня 2021 0:58

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Тедрос Гебрейесус выразил мнение, что Китай не достаточно "прозрачно" сотрудничал на начальных этапах
Анастасия РЫШКОВА
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Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории.

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вероятность лабораторной утечки SARS-CoV-2, по его мнению, существует.

При этом он привет статистические данные, напомнив, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусом, а 3,75 миллиона стали его жертвами.

"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", — заявил Гебрейесус на на саммите лидеров G7.

Он выразил мнение, что Китай не достаточно "прозрачно" сотрудничал на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2.

"Были трудности с обменом данными, особенно необработанными...мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше", — сказал глава ВОЗ.

Ранее группа экспертов от ВОЗ отправилась с экспедицией по выявлению происхождения коронавируса в город Ухань. Специалисты по итогам поездки предоставили доклад, в котором указали, что вероятность утечки вируса из лаборатории мала. Однако в США и еще 13 странах мира с недоверием отнеслись к результатам ученых, отметив, что нужно "независимое расследование".