СМИ: в НАТО хотят отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе

В НАТО хотят отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе. Фото: REUTERS

Страны-члены НАТО в преддверии саммита с участием президентов России и США в Женеве 16 июня планируют выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования.

"Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе", - пишет издание Defense News со ссылкой на американского и европейского чиновников.

По словам источников, пока этот вариант находится в черновом варианте коммюнике, но его планируется опубликовать после саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

По некоторым данным, эта мера будет направлена на снижение напряженности с Россией и и подготовкой почвы к диалогу 16 июня в Женеве.

Ранее США вышли из Договора ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в его нарушении. В Кремле отвергли эти обвинения.

Президент России позднее предложил по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии, если НАТО проделает аналогичные шаги. Путин предложил НАТО установить и провести проверку Aegis Ashore в Европе и ракет 9М729 в Калининградской области.