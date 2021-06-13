Корабли Тихоокеанского флота завершили развертывание в ходе учений Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Корабли и суда российского Тихоокеанского флота завершили развертывание для проведения учений в Тихом океане. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил флота контр-адмирал Константин Кабанцов.

- Сегодня российские суда приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны. Основу данной группировки составляют корабли Приморской флотилии, а также суда вспомогательного флота, - сообщил он в ходе беседы с журналистами.

Контр-адмирал отметил, что корабельный группы преодолели более четырех тысяч километров из мест базирования.

В российском Министерстве обороны уточнили, что в рамках данных крупных учений корабли будут отрабатывать управление разнородной группировкой сил при действиях на дальних расстояниях от пунктов базирования.

Как писал сайт kp.ru, к данным учения в общей сложности привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также примерно 20 летательных аппаратов.