Не менее 11 человек погибли при взрыве газа в Китае Фото: REUTERS

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в Китае, еще 144 попали в больницу с различными травмами. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городе Шиянь в провинции Хубэй примерно в 6:30 по местному времени (1:30 по московским часам). Взрыв газа случился на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где располагается крупный продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила примерно 40 киосков.

Несмотря на ранее утро, в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому рядом было много людей. Спасатели сумели вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы в медицинские учреждения. 37 пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, 11 человек погибли.

Напомним, этой ночью в сирийском городе Африн не менее 13 мирных жителей стали жертвами обстрелов местной больницы.