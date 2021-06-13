Байден нарушил королевский протокол на саммите G7 в Великобритании Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден и его супруга нарушили королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7) в Великобритании. Об этом в воскресенье, 13 июня, пишет издание Daily Star.

В соответствии с установленными правилами, члены королевский семьи Великобритании всегда являлись на мероприятия последними. Кроме того, королева и ее родственники должны первыми покидать встречи. Однако Джозеф Байден и его жена Джилл прибыли на саммит на несколько минут позже Елизаветы II и других членов королевской семьи.

Этот инцидент никак не сказался на настроении Елизаветы II: она были приветлива с лидером Соединённых Штатов, с которым встретилась в первый раз с момента его вступления в должность.

Напомним, саммит G7 начался в эту субботу в британском Корнуолле: поприветствовать иностранных гостей прибыла Ее Величество королева Елизавета II. На приеме по случаю начала встречи, королева Великобритании лично разрезала торт, при чем сделала это очень необычным способом – с помощью церемониальной сабли.