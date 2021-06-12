Байден заблудился, а Елизавета II ударила саблей по торту: Странные моменты открытия саммита G7

Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Карбис-Бей, Корнуолл, Великобритания Фото: REUTERS

В британском Корнуолле начался саммит «Большой семерки» (G7). Поприветствовать гостей, главными из которых являются руководители семи ведущих государств мира, на поезде из Лондона в Корнуолл прибыла Ее Величество королева Елизавета II.

На официальном приеме по случаю начала встречи, королева лично разрезала торт. Но сделала это необычным способом - взяв в руки церемониальную саблю.

Королева Елизавета II разрезает торт сааблей на приеме в кулуарах саммита. Фото: REUTERS

Холодное оружие в руках монарха выглядело столь забавно, что происходящее вызвало улыбки у присутствовавших. Не смогла сдержать смех даже Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма.

Рисковал не получить свою порцию сладкого американский президент. За несколько часов до начала приема он заблудился в одном из корнуолльских ресторанов.

В распоряжении СМИ оказалась запись, на которой видно, как Байден заходит на веранду ресторана, останавливается и беспомощно озирается, судя по всему, не понимая, где и зачем он находится, и как вообще сюда попал.

Неловкую и одновременно странную ситуацию спасла супруга Байдена, Джилл. Она окликнула мужа, появившись на другом конце веранды. И будто очнувшийся Байден направился к ней.

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