Вильфанд: купальный сезон на Черном море начнется во второй половине июня 2021 Фото: Виталий КАРНАУХ

Вода на курортах Азовского моря уже прогрелась, поэтому на побережье можно открывать купальный сезон. На побережье Черного моря купальный сезон в этом году откроется во второй половине июня. Об этом в воскресенье, 13 июня, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- В Бердянске температура воды в настоящее время составляет примерно 22 градуса, на Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На черноморских курортах можно ожидать теплой воды только во второй половине июня. В Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов выше нуля, - сообщил синоптик в интервью агентству ТАСС.

Температура воды в Туапсе в настоящее время составляет 18 градусов, а в Евпатории - до 19 градусов тепла. Черное море начнет активнее прогреваться с середины следующей недели, поскольку на юг страны придет потепление. В Южном федеральном округе температура воздуха также начнет повышаться, и уже к 17 июня будет выше нормы.

Накануне Ассоциация туроператоров России направила письмо в оперштаб с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма.