Правительство РФ выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей Фото: Влад КОМЯКОВ

Российское правительство дополнительно выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки и компенсацию платежей по жилищным кредитам для многодетных семей. Соответствующее распоряжение в воскресенье, 13 июня, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте кабмина.

- По инициативе президента Владимира Путина государство помогает погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В минувшем году на данные цели правительство выделило 40,5 миллиардов рублей, в 2021 году – 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование поможет поддержать еще 60 тысяч семей.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы правительства России Михаила Мишустина, льготы по ипотеке являются одной из наиболее востребованных мер государственной помощи. Премьер-министр отметил, что россияне активно пользуются данной программой, поэтому необходимо дополнять сумму, ранее предусмотренную в федеральном бюджете.