Гинцбург заявил о присутствии оригинальных вариантов мутаций коронавируса в России

Гинцбург заявил об оригинальных вариантах мутаций коронавируса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России, в том числе в Москве, есть оригинальные варианты мутаций коронавирусной инфекции. В настоящее время их свойства и отличия от других штаммов заболевания изучают специалисты. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил глава научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- То, что в нашей стране, и в частности в столице государства, как и других государствах мира, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих мутаций мы в настоящее время активно изучаем, - отметил он в интервью изданию РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что на территории Москвы, вероятнее всего, уже имеются свои штаммы новой коронавирусной инфекции. По словам замглавы научного центра, эксперты мониторят ситуацию по столице.