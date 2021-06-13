Мужчина пробрался в дом Кайли Дженнер, чтобы доказать ей свою любовь

Мужчина пробрался в дом к телезвезде Кайли Дженнер, чтобы доказать ей свою любовь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах Америки 25-летний мужчина забрался в дом к телезвезде Кайли Дженнер, чтобы доказать ей свою любовь.

Злоумышленник проник в особняк звезды и отказывался уходить, пока не встретится с Дженнер лично. Охранники вызвали сотрудников правоохранительных органов, и мужчина был задержан. Вскоре его освободили.

Охранники рассказали, что уже сталкивались с этим мужчиной и просили его покинуть территорию особняка, после чего тот уходил.

В феврале 2020 года Дженнер подала в суд на своего поклонника, который хотел пробраться в ее дом. Однако злоумышленник по ошибке попал в особняк баскетболиста Демару Дерозану.

Ранее популярная американская певица Билли Айлиш подала в суд на чересчур назойливого фаната. 24-летний молодой человек по имени Пренелл Руссо вел себя слишком странно и вызывающе, чем вызвал серьезные опасения у певицы и её семьи. Несмотря на карантин и самоизоляцию, он регулярно наведывался к дому Билли. Мужчина сидел возле двери и отказывался покидать территорию.