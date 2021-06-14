Роспотребнадзор: Вакцины от коронавируса не влияют на способность иметь детей

Вакцины от коронавируса не влияют на способность иметь детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор выпустил на своем сайте напоминание о том, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей.

"Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19", - сказано в сообщении.

Отмечено, что нет никаких доказательств, что какая-либо из разработанных и официально зарегистрированных вакцин, включая вакцину против коронавируса, может сказаться на способности к зачатию.

В ведомстве отметили, что у людей, которые выздоравливают после инфекции, развивается естественный иммунитет к ней, но о его длительность пока не изучена до конца.

"Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса , они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Ранее специалисты советовали производить зачатие ребенка не ранее чем через три месяца после вакцинации или перенесенного заболевания. Они также отмечали, что вакцины не способны навредить будущему плоду.