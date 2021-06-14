Последние новости на утро 14 июня 2021: Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Важные новости утра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что американский лидер Джо Байден точно знает, что ожидать от президента России Владимира Путина на саммите 16 июня в Женеве. Она отметила, что эта встреча не про дружбу, а про возможность поиска точек соприкосновения. Также Псаки ответила на вопрос о том, почему Джилл Байден заявляет о "полной готовности" Байдена к саммиту. Пресс-секретарь отметила, что американский президент опытный политик, и он "готовился к этой встрече 50 лет".

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. Ранее в Роструде рассказали, что из-за того, что День России выпал на субботу, выходной был перенесен на понедельник. Таким образом начавшееся неделя будет состоять из четырех трудовых дней.

В Роспотребнадзоре рассказали, что вакцины от коронавируса не влияют на способность иметь детей. У людей, которые выздоравливают после инфекции, развивается естественный иммунитет к ней.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ограничения против России, введенные из-за возвращения Крыма, должны продолжать действовать дальше. НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки "близким партнерам - Украине и Грузии". Генсек отметил, что альянс впервые в истории располагает боеспособными войсками.

В Госдуме надеются, что новый премьер Израиля Нафтали Беннет, избранный в воскресение, 13 июня, обеспечит партнерство между Москвой и Тель-Авивом. Отменно, что при Нетаньяху отношения двух стран успешно развивались 15 лет.