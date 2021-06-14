Гинцбург: медленный темп вакцинации способен активизировать измененные штаммы коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи призвал вакцинироваться всех граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медленный темп вакцинации от коронавирусной инфекции способен привести к активизации формирования измененных штаммов этого вируса. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, призвав вакцинироваться всех граждан.

“Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - приводит ТАСС слова специалиста.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации от коронавирусной инфекции уносят жизни людей. Она призвала россиян прививаться от коронавируса, отметив, что пандемия "нас не оставит", если не вакцинироваться. В Роспотребнадзоре также напомнили, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей. Отмечено, что нет никаких доказательств, что какая-либо из разработанных и официально зарегистрированных вакцин, включая вакцину против коронавируса, может сказаться на способности к зачатию.