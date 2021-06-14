Путин: с Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», - сказал глава государства в ходе интервью американскому телеканалу NBC News.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, российский лидер также не исключил возможности обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за неоднократного нарушения блогером условия испытательного срока. Блогер отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.