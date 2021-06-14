Роспотребнадзор: привитые от коронавируса переносят заболевание без осложнений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией после вакцинации от COVID-19 небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть. В этом случае заболевание будет протекать в лёгкой форме, без развития тяжелых осложнений», - сказала специалист, отметив, что это достаточная причина, чтобы вакцинироваться.

По ее словам, при появлении симптомов ОРВИ у вакцинированного человека, необходимо немедленно обратиться к врачу, а также сделать ПЦР-тест «и, конечно же, лечиться».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации уносят жизни людей. Она призвала граждан прививаться от коронавируса, подчеркнув, что если не вакцинироваться пандемия «нас не оставит». В Роспотребнадзоре также напомнили, что российские вакцины от COVID-19 не влияют на способность иметь детей.