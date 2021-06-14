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Политика14 июня 2021 16:41

Путин: Для меня в жизни нет более значимой задачи, чем укрепление России

Россия будет выявлять всех, кто идет против закона и наносит ущерб имиджу страны
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин заявил, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление России

Путин заявил, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление России.

Как отметил глава государства, его судьба неразрывно связана с судьбой России. Он заявил, что власти страны будут выявлять всех, кто идет против закона и действует в ущерб ее имиджу.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе NBC анонсировал выход интервью Путина накануне встречи с президентом США Байденом. Интервью для этого телеканала стало первой беседой президента с американским СМИ с июля 2018 года.

Ранее Путин заявил, что Вашингтон должен научиться уважать интересы Москвы, чтобы отношения двух стран нормализовались. Он призвал Соединенные Штаты «смириться с тем, что Россия есть, была и будет».