Путин не помнит разговора с Байденом про «душу». Фото: официальный сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил, что не помнит разговора с американским коллегой Джозефом Байденом про «душу». Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого в понедельник, 14 июня, опубликован на официальном сайте Кремля.

Журналист напомнил российскому лидеру, что в марте Байден рассказал об эпизоде, во время которого он при встрече заявил Путин, что «не видит в нем души».

- Насчёт души я не знаю, надо ещё подумать, что такое душа. Но этой части наших разговоров, честно говоря, не помню. Все мы действуем в интересах своих государств и народов. Это – основа наших действий, помыслов, побудительный мотив для организации встреч подобного рода. По поводу души это в церковь, пожалуйста. Я такого не помню, - отметил Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент также сообщил, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление своего государства. Владимир Путин отметил, что его судьба неразрывно связана с судьбой России.

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