Захарова ответила на призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на призыв Североатлантического альянса исключить Соединенные Штаты и Чехию из списка недружественных стран.

- Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными, — написала она у себя в Telegram-канале.

Она призвала альянс определиться со своей позицией и не удивлять включению в список недружественных стран после обвинений во взрывах и введения рестрикций.

Напомним, согласно заявлению альянса по итогам саммита, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Альянс в очередной раз призвал Москву исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Страны НАТО согласились тесно сотрудничать в вопросе "противодействия всем угрозам и вызовам" со стороны России.