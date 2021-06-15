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В мире15 июня 2021 1:02

Рябков: Мы готовы "на раз" решить ситуацию с заключенными в США россиянами, если американцы согласятся на обмен

По его словам, российская сторона готова задействовать механизм Конвенции Совета Европы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Россия готова задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных граждан США отбывающих наказание в РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

- Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан, - сказал представитель дипведомства в интервью "Известиям".

Однако он добавил, что осужденный за шпионаж Пол Уилан в число тех лиц, которых бы российская сторона могла бы передать на обмен, не входит.