Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан попросил Джо Байдена вернуть его в США

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену. Он просит главу государства вернуть его домой.

- Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981) - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников, - говорит Уилан. Об этом стало известно из аудиозаписи, которое поступило в распоряжение РИА Новости от семьи американца.

Брат осужденного Дэвид сообщил, что запись была сделана в конце мая текущего года во врем разговора Пола Уилана с родителями.