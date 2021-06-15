Опрос: около половины россиян рассчитывают на пенсию в 50 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Около половины россиян (44%) желают получать пенсию в размере 45–50 тысяч рублей. Такие данные приводят результаты опроса СберНПФ и Rambler&Co,

Как передает «Известия», ее примерно треть опрошенных (33%) заявили, что в старости им было бы достаточно 50–70 тысяч рублей в месяц, а 16% респондентов мечтают о пенсии в 100 тысяч рублей.

Опрошенные заявили, что собственного жилья, качественной медицины и полноценного питания им недостаточно, поэтому требуются дополнительные расходы. Около трети респондентов (32%) заявили о желании иметь возможность путешествовать, примерно четверть (22%) хотели бы заниматься хобби. Каждый пятый (21%) рассчитывает на доступ к развлечениям на пенсии.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал про опрос, который показал, что для финансовой независимости гражданам нужна зарплата 74,9 тысячи рублей. А финансово независимыми себя считают почти две трети россиян.