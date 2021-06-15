Депутат Бундестага назвал чушью требование Украины обменять Крым на «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток - 2» на Крым является «чушью». Таким образом депутат немецкого Бундестага, представитель «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», - приводи РИА Новости слова политика, который отметил, что подобное предложение не имеет никакого правового, коммерческого, юридического и морального смысла.

Гердт также заявил, что газопровод «Северный поток - 2» больше нужен Германии, а не России, которая, по его словам, «может развернуть газ в Китай» и в итоге «спокойно существовать дальше». Как он считает без этого трубопровода ФРГ «перейдёт полностью на дорогой и грязный американский газ», и она «поставит на колени всю свою индустрию».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД Украины выдвинул Москве условия для запуска газопровода «Северный поток – 2», предложили обменять проект на Крым. Министр отметил, что ранее уже обсуждал этот вопрос на переговорах в Берлине.